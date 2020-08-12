الأردن يقرر غلق "حدود جابر" مع سوريا

أعلن الأدرن إغلاق "مركز حدود جابر" بين الأردن وسوريا اعتبارا من غد الخميس.

وبحسب موقع "المقر" الأردني، قرر وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الاربعاء، إغلاق مركز حدود جابر بين الأردن وسوريا، اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة أسبوع".

​وبحسب الموقع، جاء القرار بعد تسجيل عدد من اصابات كورونا لعاملين في المركز الحدودي.

وترأس رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، اجتماعا في وزارة الداخلية للجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات.

وبحث الاجتماع تداعيات الأوضاع الصحية والوبائية على المراكز الحدودية في ظل ازدياد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومصدرها القادمون عبر الحدود.

​وقال الرزاز إن "حدود جابر مصدر رئيسي لإصابات كورونا الجديدة".

وأوعز الرزاز "بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر للبحث في آليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي وتخصيص أماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص العاملين في التخليص وغيرها".

الرزاز يوعز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر للبحث في اليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي وتخصيص اماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام او القطاع الخاص العاملين في التخليص وغيرها#عاجل #مع_الأردن #مع_الوطن #الاردن_اولا pic.twitter.com/NembAP1QfT — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) August 12, 2020

​ومن جانبه قال سعد جابر وزير الصحة الأردني إنه تم "أخذ عينات من العاملين في حدود جابر في أعقاب تسجيل إصابات بفيروس كورونا"، بحسب التليفزيون الأدرني.

​وأعلن الأردن، أمس، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في المملكة بينها 14 محلية.