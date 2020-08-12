"كورونا" يغيب الفنان الشعبي المغربي عبد الرازق بابا

توفي الفنان المغربي عبد الرازق بابا، أمس الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال نجل الفنان المغربي إن والده توفي بعد ساعة على نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

ويعتبر عبد الرازق بابا، المولود عام 1964، سليل أسرة رائدة في مجال الدقة المراكشية، حيث أنه ابن أحمد بابا أحد كبار فناني هذا اللون الشعبي المغربي.

وكان الفنان المغربي الراحل أحد أشهر ممثلي هذا النوع من الفن الشعبي، وعرف عنه إنتاجه الغزير وسعيه للحفاظ على التراث.

وشارك عبد الرازق بابا بشكل منتظم في المهرجانات الوطنية للفنون الشعبية إلى جانب مهرجانات دولية كبرى خاصة في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والنرويج.