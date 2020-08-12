الأسد يوضح سبب الهجمات الإسرائيلية على سوريا ودور قانون "قيصر"

وضّح الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، سبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مدينة دير الزور ودور قانون "قيصر" الذي يستهدف الاقتصاد السوري.

وقال الرئيس السوري، في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء مجلس الشعب السوري المنتخب حديثا، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على دير الزور أتت لتسهيل حركة إرهابيي داعش".

ونوه الأسد إلى أن قانون "قيصر" الأمريكي ليس "حالة منفصلة أو مجردة عما سبقه من مراحل الحصار" الذي كان له آثار سلبية جسيمة على المجتمع السوري.

وأضاف الرئيس السوري: "الولايات المتحدة تحتاج للإرهابيين في المنطقة وفي مقدمتهم داعش"، وأرادوا من قانون "قيصر" الأمريكي "التعبير عن دعمهم للإرهابيين".

وأكد الأسد أن "الحرب لن تمنعنا من القيام بواجباتنا وقوة الشعوب في التأقلم مع الظروف وتطويعها لصالحها"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الرئيس السوري إلى السبب الذي جعله يجتمع بأعضاء مجلس الشعب خارج قبة البرلمان السوري، قائلا: "كان من المفترض أن تعقد هذه الجلسة تحت قبة المجلس كالعادة لكن ضرورة إجراءات التصدي لكورونا أدت لعقدها في قصر الشعب".

واعتبر الرئيس الأسد أن انتخاب مجلس الشعب السوري يشكل "محطة تاريخية من محطات الحرب كتب شعبنا تفاصيلها بأقلامه الناخبة وإرادته وتحديه"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووجه الأسد حديثه إلى أعضاء البرلمان المنتخبين، قائلا: "الانتخابات التي خضتوها مؤخرا مختلفة بالرغم من وباء كورونا وتأثيره في إحجام البعض عن المشاركة"، وأضاف الأسد: "كان هناك تعدد للوائح ومنافسة حقيقية وهذه المنافسة حراك وطني وأي حراك وطني حراك إيجابي لأنه يعبر عن الالتزام الوطني".

ونوه الرئيس السوري إلى الانتقادات التي وجهت سابقا بسبب خوض الانتخابات البرلمانية بالرغم من التحذيرات بسبب وباء كورونا المستجد، "سمعنا الكثير من الانتقادات حول انتخابات مجلس الشعب وقد يكون جزء منها صحيحا لكن الإيجابية الأهم أن نرى مشاكلنا بشكل صادق".