الخارجية الروسية: موسكو تعتبر تطورات الوضع في لبنان شأنا داخليا وتدعو القوى السياسية للحوار

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على استقالة حكومة لبنان أن روسيا تنظر إلى الأحداث السياسية الجارية في لبنان على أنها شأن داخلي يخصها فقط، ودعت للتوصل إلى توافق وطني دون تدخل خارجي.

وقالت زاخاروفا: "نعتبر الوضع السياسي الراهن والأحداث السياسية شأنًا داخليًا بحتًا للبنان. ونحن نؤيد سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تدعو إلى حل جميع القضايا الحادة في الأجندة السياسية الداخلية اللبنانية في المجال القانوني، من خلال الحوار والوصول إلى توافق وطني واسع دون تدخل خارجي.

وأضافت زاخاروفا، أنه يجب على اللاعبين الخارجيين عدم تسييس قضية المساعدات للبنان والتدخل في العمليات السياسية الداخلية.

وقالت زاخاروفا: "نأمل أن تساعد الدول الأجنبية في تقليل حدة الانفعالات في بيروت، والتوصل إلى حل وسط بين اللبنانيين، وليس العكس"، مشيرة إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتولى تنسيق الجهود الدولية لدعم لبنان.