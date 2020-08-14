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    طلاب في الثانوية العامة يرتدون كمامات ينتظرون دورهم في الدخول إلى قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020

    المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات الأزهرية 2020

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية تنسيق الكليات، بعد ظهور نتيجة الامتحانات أمس الخميس.

    وأعلن وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، خلال مؤتمر اعتماد النتيجة، مساء أمس، أن النسبة العامة للنجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث بلغت النسبة 67.66%، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    الشرطة المصرية
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    ونشرت الصحيفة المؤشرات الأولية تنسيق كليات الأزهر، بعرض تنسيق الكليات الخاصة بالعام الماضي كنموذج استرشادي لتنسيق الثانوية الأزهرية 2020.

    وانخفض تنسيق الثانوية الأزهرية في العام الماضي في نسب القبول بكليات البنات لجامعة الأزهر، مقارنة بعام 2018، بنسبة مئوية تقدر بنحو 1%، في مقابل ارتفاع في درجات الحد الأدنى للقبول بكليات البنين هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

    كليات البنات بجامعة الأزهر

    انخفض تنسيق كليات البنات، في العام الماضي، في الحد الأدني للقبول بالكليات، ووصل الحد الأدنى بكلية الطب بنات بالقاهرة إلى 628 درجة بنسبة 96.61%، وكلية طب بنات بدمياط إلى 625 درجة بنسبة 96.15، وكلية طب بنات أسيوط إلى 622 درجة بنسبة 95.69%، وكلية طب أسنان بنات القاهرة إلى 623 درجة بنسبة 95.84%، وكلية صيدلة بنات القاهرة وصل إلى 619 درجة بنسبة 95.23%، فيما وصل الحد الأدنى بكلية الهندسة بنات القاهرة إلى 606 درجة بنسبة 93.23%.

    كليات البنين بجامعة الأزهر

    ارتفع تنسيق كليات البنين العام الماضي على عكس كليات البنات، حيث وصل الحد الأدنى لكلية طب بنين القاهرة إلى 621 درجة، وكلية طب الأسنان بنين القاهرة إلى 615 درجة، وكلية صيدلة بنين القاهرة وصل الحد الأدنى للقبول بنين إلى 619 درجة.

    انظر أيضا:

    مصر... تفاصيل تنسيق الجامعات والكليات الخاصة 2020
    مصر... توقعات تنسيق الكليات 2020... و"رابط مباشر" لمعرفة نتيجة الثانوية العامة
    الكلمات الدلالية:
    جامعة الأزهر, الكليات, تنسيق
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