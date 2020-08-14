الأردن يسعى للبقاء ضمن "المرحلة الزرقاء" لإصابات كورونا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة تتأمل عدم تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة حتى نبقى في المرحلة "معتدل الخطورة" الزرقاء، ولا نضطر لإغلاق أي مدينة أو محافظة عن باقي المحافظات.

ولفت العضايلة خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون المملكة اليوم الجمعة، إلى أن "بعض المدن تشهد خلال الوقت الحالي ازديادا في الحالات المحلية، الأمر الذي يثير القلق"، مبينا أن "قرار الإغلاق يعود لعدد الإصابات المسجلة في المدينة أو المحافظة وبناء على توصية وزير الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة".

وأكد العضايلة في هذا الصدد أن "الأمور تحت السيطرة ولا تغيير على الإجراءات المطبقة من ناحية فتح وإغلاق القطاعات وتمديد ساعات الحظر وفقا لمصفوفة ومراحل التعامل مع جائحة كورونا".

كما أشار إلى "وجود ثغرات حدثت خلال الأيام الماضية أدت لزيادة الاصابات المحلية".

العضایلة: "نأمل عدم تسجیل أكثر من 10 إصابات محلیّة حتى نبقى في مرحلة معتدل الخطورة".

وأوضح أن دوريات الأمن العام ستنتشر في مختلف المحافظات وستفرض العقوبات لمن يخالف التعليمات، داعيا الطلبة وذويهم إلى الاحتفال بالبيوت وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

وطالب العضايلة المنشآت "بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها دون ارتداء الكمامة مع إلزام العاملين فيها بلبس الكمامات أيضا والالتزام بالتباعد الجسدي".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمرض في المملكة إلى 1329 إصابة.