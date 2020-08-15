الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من قبضة "أنصار الله" شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، السيطرة على مواقع جديدة خلال معارك مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش مسنودًا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش اليمني) حرر اليوم مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، إثر معارك لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي".

وأكد "سقوط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير عربة مدرعة وعدّة آليات، إضافة إلى استعادة عربة بي إم بي وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، بغارات دقيقة، تعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صلب ونجد العتق، أدت إلى تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها".

التقدم الجديد للجيش اليمني يأتي غداة إعلانه السيطرة على مواقع استراتيجية منها سلاسل جبال الدخيل والعلق والرماة وصفراء شنان والأغر والدشوش في مديرية نهم.

واستعادت قوات الحكومة الشرعية، الأربعاء الماضي مواقع من الحوثيين في محيط منطقة نجد العتق وصولاً إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنارة الاستراتيجية المطلة على خطوط إمداد للجماعة مؤدية إلى جبهات صرواح وهيلان في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حسب الجيش اليمني.