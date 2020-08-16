وزير المخابرات الإسرائيلي: مملكتان ودول عربية أخرى في طريقها لاتفاق سلام مع بلادنا

زعم وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك دولا عربية ستأخذ طريق الإمارات في توقيع اتفاق سلام مع بلاده.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، صباح اليوم الأحد، عن كوهين أن مملكتي المغرب والبحرين وسلطنة عمان والسودان دول عربية مرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.

وقال كوهين في حوار للإذاعة إنه في أعقاب الاتفاق مع الإمارات ستأتي اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".