محطة كهرباء غزة الوحيدة تحذر من توقف عملها جراء نفاد الوقود

حذرت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة من وقوع كارثة إنسانية جراء نفاد الوقد المزود لمحطة توليد الطاقة الوحيدة بالقطاع.

رام الله- سبوتنيك. وقالت سلطة الطاقة بغزة، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "محطة كهرباء غزة الوحيدة ستتوقف عن العمل اعتبارا من صباح بعد غد الثلاثاء بسبب نفاد الوقود".

وأضافت إن "الاحتلال (الإسرائيلي)، أوقف إدخال الوقود لغزة منذ الأربعاء الماضي ما أدى لنفاد الوقود اللازم لتشغيل المحطة".

وأوضحت أن نسبة عجز الكهرباء سيصل إلى 75 بالمئة من حاجة المواطنين وستترك تأثيرا سلبيا على مختلف مناحي الحياة.

وتشير تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أن مرافق وشبكات الكهرباء في قطاع غزة "تأثرت بشدة" جراء سنوات من الإهمال والتدمير بسبب الصراع مع إسرائيل، علاوة على تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.