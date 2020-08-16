بعد 6 أعوام على مأساة "سبايكر"... الأمن العراقي يقبض على "أخطر الإرهابيين" المشاركين

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد فيه إلقاء القبض على أحد المجرمين الذين شاركوا بالمذبحة التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والتي راح ضحيتها المئات من الشبان العراقيين.
وجاء في بيان المتحدث: "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق".
عاجل : جهاز مكافحة الارهاب العراقي يعلن القبض على أخطر مجرم من عناصر داعش الارهابي والذي شارك في مجزرة سبايكر وعدد من الدواعش #جهاز_مكافحة_الارهاب🇮🇶— MUSTaFa AI-Iraqi مصطفى العراقي (@MastafaAIIraqi) August 16, 2020
❤️#حمات_الوطن pic.twitter.com/2QaPxkR9Jx
وأضاف البيان "تمكنوا (مكافحة الإرهاب) من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من القاء القبض على المجرم (ن، ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر".
عاجل : جهاز مكافحة الارهاب العراقي يعلن القبض على أخطر مجرم من عناصر داعش الارهابي والذي شارك في مجزرة سبايكر وعدد من الدواعش #جهاز_مكافحة_الارهاب🇮🇶— MUSTaFa AI-Iraqi مصطفى العراقي (@MastafaAIIraqi) August 16, 2020
❤️#حمات_الوطن pic.twitter.com/2QaPxkR9Jx
ويذكر أن المجزرة التي نفذها التنظيم الإرهابي بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014 راح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية "سبايكر" في مدينة تكريت، شمالي العراق، بحسب "العربي الجديد".
1700— ᗰᎯᖇᎨᎯᗰ 🇮🇶 (@mariam_haider2) June 11, 2020
رقم مستحيل يفارق ذاكرة العراقيين ..
1700
شاب راحوا ضحية العمالة والخيانة 💔
بأي ذنب فقدناهم ؟ ولهاللحظة ما تحاسبوا قتلتهم !#مجزرة_سبايكر_بذمة_المالكي pic.twitter.com/I2A1FnwdRF
وأقدم التنظيم الإرهابي على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقة وحشية، وقامو بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.
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