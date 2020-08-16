وزير إسرائيلي: خطة "الضم" تم تجميدها قبل اتفاق السلام مع الإمارات

قال وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن خطة فرض السيادة، أو "الضم"، تم تجميدها قبل اتفاق السلام مع الإمارات وليس بسببها.

وأجرى كاتس حوارا مطولا مع هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء اليوم الأحد، أعرب من خلاله عن أمله في أن يتم تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الإمارات دولة تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، ربما تفوق دول عربية أخرى، وأن العلاقات معها ومع الدول الأخرى في الخليج ستخلق محورا دراماتيكيا بالنسبة لإسرائيل.

وأشار يسرائيل كاتس، الذي شغل منصب وزير الخارجية سابقا، أن دولة الإمارات بحاجة إلى بلاده، خاصة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والمياه، وبأن إسرائيل يمكنها أن تكون بوابة الإمارات إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".