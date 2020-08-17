مركز المصالحة: لم يصب أحد من الجنود الروس خلال انفجار تعرضت له دورية مشتركة مع الجيش التركي

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الجيش التركي قام بتفجير ذخيرة مجهولة الهوية خلال الدورية المشتركة مع روسيا في إدلب دون إصابات بين العسكريين الروس.

وجاء في بيان المركز "على طريق الدورية، تم تفجير ذخيرة مجهولة الهوية بالقرب من مركبة الحراسة التركية. لم تقع إصابات بين الجنود الروس".

وبحسب البيان فقد وقع الحادث على الطريق السريع "M-4"، ولم يحدد المركز ما إن كان هناك ضحايا بين الأتراك.

يذكر بأن أول دورية مشتركة روسية-تركية، بدأت في 15 مارس/ آذار، ليقرر لاحقا اختصار المسار بسبب تهديدات الإرهابيين باستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الشهر الماضي، عن عدم وقوع قتلى بين جنودها في حادثة استهداف دورية مشتركة مع الجيش الروسي في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية "هاجم الإرهابيون دورية روسية - تركية مشتركة في إدلب بسيارة مفخخة. فأصيبت سيارتان بأضرار ولم يسقط قتلى".