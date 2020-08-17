وزير خارجية حكومة الوفاق: لا نحتاج إلى مبادرات جديدة لحل النزاع في البلاد

صرح وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الإثنين، بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة لحل النزاع في البلاد.

جاء تصريح وزير خارجية حكومة طرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور العاصمة الليبية اليوم الاثنين.

وقال سيالة: "لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة (لحل النزاع). وقعنا في موسكو (الاتفاق) الذي تطور بفضل الجهود التركية الروسية وذهبنا إلى مؤتمر في برلين وقبلنا نتائجه".

وانتقد الوزير الليبي خلال مؤتمر صحفي العملية البحرية للاتحاد الأوروبي "إيريني" لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح سيالة أن "عملية إيريني في وضعها الحالي موجهة فقط ضد حكومة الوفاق، وهي لا تدعم في محاربة العدوان، ولا تسيطر على توريد الأسلحة وإيصال المرتزقة جواً وبحراً وعبر الحدود البرية الليبية المصرية".