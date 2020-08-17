أفيخاي أدرعي ينشر مقطع فيديو للعلمين الإماراتي والإسرائيلي شمال تل أبيب

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، للعلمين الإماراتي والإسرائيلي يرفرفان جنبا إلى جنب شمال العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وكتب أدرعي: "مشهد رائع للعلمين الإسرائيلي والإماراتي يرفرفان خفاقا جنبا إلى جنب في مدينة نتانيا شمال تل أبيب، ما أجمل رياح السلام".

مشهد رائع للعلميْن الاسرائيلي والاماراتي يرفرفان خفاقًا جنبًا إلى جنب في مدينة نتانيا شمال #تل_أبيب. ما أجمل #رياح_السلام https://t.co/mY7qIpqsNq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2020

​كما وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات.

ونشر ريفلين تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".