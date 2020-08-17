بيان من الأوقاف المصرية بشأن عودة صلاة الجمعة

مع انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، أعدت وزارة الأوقاف خطة لعودة صلاة الجمعة في المساجد، بحسب تصريح للوزير.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، إن "الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة خطة وزارة الأوقاف و"اتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل".

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تقرر فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنيسة) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مثل غلق دورات المياه للحد من فرص انتقال العدوى في هذه الأماكن.

وأعيد بالفعل فتح المساجد بداية من 27 يونيو، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.