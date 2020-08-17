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    مصر… نحو 775 ألف مولود جديد خلال ستة أشهر

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وصل عدد سكان مصر، صباح اليوم الاثنين، إلى 100 مليون و774 ألفا و172 نسمة، بزيادة بلغت 774 ألفا و172 نسمة خلال ستة أشهر.

     

    وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد السكان في الفترة ما بين فبراير/شباط الماضي، وحتى اليوم إلى 100 مليون و774 ألفا و172 نسمة، إذ أعلن في 11 فبراير الماضي، أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون.

    برج القاهرة
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة القاهرة جاءت كأكبر محافظة من حيث عدد السكان إذ وصل عدد سكانها إلى 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة.، تليها محافظة الجيزة التي وصل عدد سكانها إلى 9 ملايين و98 ألفا و2014 نسمة.

    ولفتت الصحيفة إلى هناك 10 محافظات جاءت على رأس المحافظات الأكثر من حيث عدد السكان، فبعد القاهرة والجيزة تأتي في المرتبة الثالثة الشرقية بـ 7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة، ثم الدقهلية بـ 6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة.

    وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة التي تضم 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة، ثم محافظة المنيا بـ 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة، وفي المركز السابع جاءت محافظة القليوبية بـ 5 ملايين و893 و749 نسمة. 

    وأشارت الصحيفة إلى أنه في المركز الثامن جاءت محافظة سوهاج 5 ملايين و423 ألفا و601 نسمة، وفي المركز التاسع جاءت محافظة الإسكندرية بـ 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة، ثم الغربية بـ 5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة.

    جدير بالذكر، أن الجهاز صنف التركيبة السكانية، بواقع أن عدد الشباب في الفئة العمرية من "18ـ 29 سنة" يمثلون نحو 20.2 مليـون نسمة، بنسبة 21% من إجمالي السكان، "50.6% ذكور، 49.4% إناث".

    ووصل معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة في مصر.

    وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بلغ 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث، وبلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالي السكان، بلغت نسبة السكان في الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، 34.2% من إجمالي السكان.

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    النمو السكاني, تعداد السكان, زيادة السكان, السكان, عدد السكان, القاهرة
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