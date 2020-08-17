مسؤول حكومي: الوضع الوبائي في تونس خطير

أوضح مدير الصحة العمومية في تونس، الطاهر قرقاح، أن الوضع الوبائي في البلاد "خطير"، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، قال قرقاح: "الوضع الوبائي خطير. نشعر بحالة تراخ كبيرة في المدة الأخيرة، هناك شعور عام لدى المواطن بأن الجائحة انتهت".

وأضاف قرقاح: "هذه حرب طويلة الأمد، ويتعين ألا يكون هناك تراخٍ، ويجب أن نطبق البروتوكولات الصحية ".

وكان الفيروس قد انحسر داخل البلاد إلى صفر، قبل أن يعاود الظهور في عدة ولايات، وبدأ عدد الإصابات اليومية في تزايد حتى وصل إلى عدد قياسي يوم السبت بتسجيل 120 إصابة في يوم واحد.

وأكمل مدير الصحة: "نجحنا في الاستراتيجية الأولى بسبب تضافر الجهود ووعي المواطن. حدث بعض الانفلات؛ لكننا سيطرنا على الوضع. الآن إذا لم تكن هناك يقظة، وإذا لم يكن هناك تطبيق لتعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية، فإننا سنواجه إشكالا".

يذكر أنه وفق آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، شهدت البلاد 2107 حالة مؤكدة منذ مارس/أذار الماضي، من بينها 1358 حالة شفاء، و54 حالة وفاة، و695 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وتخضع للمتابعة.