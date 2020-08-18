مسؤول جزائري: فيروس كورونا "بدأ يفقد شراسته" في بلادنا

وأوضح، رئيس مصحلة الوقاية بمديرة الصحة لوهران، بوخاري يوسف، أن فيروس كورونا "بدأ يفقد شراسته"، حسبما نقلت عنه موقع تلفزيون النهار الجزائري.

وتابع يوسف أن عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة شهد انخفاضا، وتراوحت الحالات بين 30 إلى 35 حالة يوميا.

وكانت الجزائر تسجل أكثر من 100 حالة يوميا، حسب المسؤول الصحي الجزائري.

وأشار بخاري يوسف إلى أن "الفيروس فقد فعاليته، وأصبح أقل شراسة من ذي قبل، وهذا زيادة على الوعي الكبير، الذي اتسم به عدد كبير من المواطنين، بسبب استخدامهم لمختلف وسائل الوقاية، و في مقدمتها الكمامات".

ووصل إجمالي الإصابات في الجزائر إلى 39025، والوفيات وصلت إلى 1379 حالة وفاة.