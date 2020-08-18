عون: أنا مؤتمن على الحكم... والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي

نشر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد فيها أنه مؤتمن على الحكم في لبنان، كما أن المسؤولية تقضي بأن لا يترك فراغاً خلفه.

وجاء في التغريدة: "أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي".

الرئيس عون: أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

​وتابع عون: "أشكر كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، وخصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت، وأعيد التأكيد على طلبي أن يكون صندوق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".

الرئيس عون: أشكر كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، وخصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت، وأعيد التأكيد على طلبي ان يكون صندوق المساعدات تحت اشراف الأمم المتحدة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

​وأضاف: "مشروعي فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية".

الرئيس عون: مشروعي فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والإنتقال من الوضع الحالي الى الدولة المدنية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020

​وختم عون: "في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم إسرائيل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضدّ المعتدين".