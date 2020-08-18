عون: أنا مؤتمن على الحكم... والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي

وجاء في التغريدة: "أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي".
الرئيس عون: أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020
وتابع عون: "أشكر كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، وخصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت، وأعيد التأكيد على طلبي أن يكون صندوق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".
الرئيس عون: أشكر كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، وخصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت، وأعيد التأكيد على طلبي ان يكون صندوق المساعدات تحت اشراف الأمم المتحدة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020
وأضاف: "مشروعي فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية".
الرئيس عون: مشروعي فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والإنتقال من الوضع الحالي الى الدولة المدنية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 18, 2020
وختم عون: "في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم إسرائيل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضدّ المعتدين".
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