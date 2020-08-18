توضيح من السعودية بعد تصريح منسوب لسفيرها في لبنان عن قضية الحريري

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، أن "الخبر المنشور في إحدى الصحف والمنسوب لسفير السعودية في لبنان وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، عار عن الصحة".

وأضافت السفارة السعودية، في بيان لها: "السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهن السفارية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن".

ونسبت صحيفة "البلاد" البحرينية للسفير السعودي وليد بخاري، قوله: "قرار المحكمة الخاصة بلبنان حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري فرصة ذهبية لاقصاء حزب الله عن المشهد السياسي في لبنان".

​وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها العلنية المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت، عام 2005.

وقال القاضي ديفيد ري، وهو قاض في المحكة الدولية الخاصة بلبنان، إن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.

وقتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً، وأصيب 226 بجروح، في 14 فبراير/ شباط 2005.