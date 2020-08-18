تسجيل
14:59 GMT18 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر يتحدث في مؤتمر السلام من أجل الازدهار المنعقد في المنامة

    برلمانيون بحرينيون يردون على تساؤلات بشأن التطبيع مع إسرائيل

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104197/10/1041971054_0:72:5403:3112_1200x675_80_0_0_1461968dca37d968224ffcb6bc9b3d18.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008181046301922-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

    تباينت ردود الفعل العربية بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حيث أيدت بعض الدول الخطوة، فيما التزمت بعض الدول الصمت، ودانتها بعض المؤسسات.

    في يونيو/حزيران 2019، عقدت ورشة البحرين من أجل بحث الشق الاقتصادي بشأن ما سمي بصفقة القرن بحضور بعض الدول العربية، فيما امتنعت السلطة الفلسطينية عن المشاركة، حيث أكد مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أن "الباب لا يزال مفتوحا" أمام الفلسطينيين للمشاركة في الخطة الأمريكية للسلام، التي انطلق الجانب الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة حينها.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
    © AFP 2020 / GALI TIBBON
    محلل سياسي كويتي: الإمارات تستخدم إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كشماعة لتمرير التطبيع
    ومنذ ختام الورشة لم تظهر أي إشارة أخرى على استكمال خطة كوشنر التي كان يسعى لها، إلى أن جاءت خطوة الإمارات وفتحت الباب أمام تساؤلات عدة، أهمها ما يتردد بشأن مباحثات مع البحرين لتطبيع العلاقات، وهي معلومات تتردد دون الاستناد لمصادر رسمية معلنة.

    حول هذا الأمر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي النائب محمد السيسي، إن الإمارات قامت بجهود بارزة وإنجاز دبلوماسي، بوقف ضم الأراضي، واستمرار المبادرة العربية التي كانت ستموت بعد ضم الأراضي.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لا يوجد أي تحرك آخر حاليا، وأن جميع العرب يسعون من أجل حل النزاع وأمن المنطقة وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أراضيه، وفق حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

    من ناحيته قال عضو مجلس النواب البحريني، إبراهيم خالد النفيعي، رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني، إن مملكة البحرين دائما ما تسير في الصف العربي بكل ما يتعلق بقضايا العرب والمسلمين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي هي القضية المركزية الأولى.

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن نهتم في مجلس النواب كممثلين للشعب بأن تكون الحقوق الفلسطينية مصانة ومأخوذ بها وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي وضعت الإطار العام والضامن لكل ذلك، والذي حدد على أساسه السلام وفق حل الدولتين".

    وتابع: "لا يمكن لنا أن نستبق الأحداث بشكل أو بآخر، بحديث عن احتمالية إبرام اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لكننا -وفي المقابل- نثق بحكمة قادتنا واللذين كانوا ولا يزالون الأساس الصلب والمتين الداعم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، سياسيا واقتصاديا ودوليا، والمواقف التاريخية شاهدة بذلك".

    محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن زايد آل نهيان
    © AFP 2020 / -
    مكالمات محذوفة ولغة غامضة... خفايا "مفاجأة" الإمارات وإسرائيل الكبرى
    وأكد النفيعي أن كل فرد في الوطن العربي الكبير من المحيط وحتى الخليج، يقف جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المغتصبة المشروعة، وأن قضية أمن فلسطين قضية غير قابلة للمزايدة من أحد، وما يحدث في أرض فلسطين منذ أكثر من نصف قرن، من قتل وسحل وهدم بيوت، واحتلال الأراضي وتشريد وتجويع، وطمس للهوية وللوطن، لا يمكن القفز عليه ببساطة أو تناسيه، أو نكران وجوده، بحسب قوله. ويشير النفيعي إلى أن حق الشعب الفلسطيني سيظل حيا وقائماً، وأنه سيعمل على تفعيل كل قنواتنا السياسية والدبلوماسية لتوصيل حقيقة الصورة والصوت والمطالب، والصدح بالحقوق كلها، وفي كل المحافل المحلية والإقليمية والأممية.

    وبشأن الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، قال: "لقد جاءت الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كمكسب سياسي ودبلوماسي عربي كبير، الإمارات وغيرها من الدول الشقيقة تهتم وعبر قنواتها السياسية لأن تضمن حقوق الفلسطينيين، والتي تقضم منذ سنوات طويلة بلا حسيب أو رقيب".

    من ناحيته قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط بدبي، إن بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وأمنية مع إسرائيل أمر مهم في هذه المرحلة لبناء السلام ومكافحة إيران وتركيا وقطر.

    وتوقع طه أن كل الدول التي تعاني من هذا العدو وحلفائه ستدرس تطبيع العلاقات بما لا يضر حق الشعب الفلسطيني في اكتساب حقوقه.

    كما ذكر أن مملكة البحرين والسودان وموريتانيا وعمان قد تأخذ ذات الخطوة الإماراتية الجريئة الشجاعة.

    وأشار إلى أن كل الدول العربية لا تمانع السلام، طبقا لمبادرة السلام العربية، والتي تسلك كل الطرق السيادية القانونية لإيجاد الحلول السلمية للأزمة.

    فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب"، مؤكداً أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة".

    وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إن "المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيدا".

     وأضاف في تغريدة أخرى: "بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحول فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات".

    انظر أيضا:

    محلل سياسي كويتي: الإمارات تستخدم إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كشماعة لتمرير التطبيع
    لحظة إعلان نتنياهو عن سعيه لمرور الرحلات الجوية إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية... فيديو
    طحنون بن زايد يلتقي رئيس الموساد في الإمارات
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الإمارات, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك