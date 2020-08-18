الخارجية السودانية تنفي تصريحات متحدثها الرسمي حول التطبيع مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات متحدثها الرسمي حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.

ونقل موقع قناة "العربية" عن وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين، قوله "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".

وأضاف أن "العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال، كما لم يتم تكليف الناطق الرسمي بالإدلاء بتصريحات بشأن العلاقة مع إسرائيل".

يتبع...