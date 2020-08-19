ملك البحرين يطمئن على صحة رئيس الوزراء

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفيًا مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للاطمئنان على صحته.

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية: "اطمأن الملك خلال الاتصال على صحة الأمير، بعد الفحوصات الطبية التي أجريت له والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن "عظيم شكره وبالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة وحرص جلالته الدائم للاطمئنان على صحته".

وقالت وكالة أنباء البحرين أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء الأمير خليفة (84 عاما) خضع "لفحوصات طبية معتادة تكللت بحمد الله بالتوفيق والنجاح".

كان مكتب رئيس الوزراء ذكر، على تويتر يوم السبت، أن الأمير خليفة غادر البلاد في زيارة خاصة للخارج لكنه لم يذكر السبب. ولا يٌعرف المكان الذي يوجد فيه حاليا، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق من هذا العام قضى الأمير خليفة وقتا في ألمانيا للعلاج من مرض لم يتم الكشف عنه وعاد إلى البحرين في مارس/ آذار.