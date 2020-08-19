تنقل 4000 راكب في الساعة... ما هي حافلات النقل السريع المقرر تشغيلها في مصر

في إطار سعي الحكومة المصرية لتقليل الازدحام في القاهرة، وبالتزامن مع الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، أعلنت وزارة النقل تفعيل أنظمة "الأتوبيسات" السريعة "BRT".

وأعلن الفريق كامل الوزير، تشغيل أتوبيسات النقل السريع في مصر، عن المواصلات العامة والخاصة، في إطار التجهيز لتطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى، وفقا لموقع "مصراوي".

تستخدم تلك الأتوبيسات عند إقامة التجمعات العمرانية الجديدة، وتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتسع 170 راكبا بطول الطريق الدائري مع تخصيص حارتين داخليتين لها ولسيارات الإسعاف والمطافي من ضمن 8 حارات هي سعة الطريق الدائري بعد تطويره.

تساهم أتوبيسات النقل السريع، في الحد من أي توقف على الطريق عند حدوث أي حادث، لأنه تقرر أن تسير الأتوبيسات في مسارات وحارات منعزلة على الطريق الدائري.

وتخضع هذه الحارات لوسائل مراقبة حديثة وذكية، كما سيكون للأتوبيسات أولوية في المرور بالإشارات لسيارات الإسعاف والمطافئ وغيرها، الأمر الذي يساعد في تقليل الزحام المروري عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما تم تجهيز الحارات المقررة لأتوبيسات "BRT" بالكاميرات؛ للتأكد من عدم مرور أي سيارات أخرى في هذه الحارات، لضمان سرعة الرحلة وتقليل زمن الوصول عن طريق تحركه في مسار ثابت يخلو من أي مركبات أخرى من شأنها تعوق حركة الطريق.

وزودت الأتوبيسات الحديثة بنظام "Sensor" لإعطاء إشارات لأجهزة المتابعة وغرف التحكم لمتابعة الأتوبيسات الموجودة على الشبكة، والتأكد من عدم وجود أي أعطال أو توقف على الطريق.

وتوجد بها أجهزة إلكترونية للتواصل مع غرفة التحكم، بالإضافة للتواصل مع الإشارات الذكية لإعطائها أفضلية المرور على الطريق وتقليل مدة الانتظار، ويمكن للأتوبيسات الجديدة أن تعمل بالغاز أو الكهرباء أو بنظام الهايبرد "هجين بين البنزين والكهرباء".

يذكر أنه يجرى حاليا تطوير الطريق الدائري وتقسيمه إلى 8 حارات، لتخصص حارتان داخليتان لهذه الأتوبيسات، إذ يكون شكل الأتوبيس من الخارج إما فرديا أو مزدوجا أشبه بـ"الترام"، كما أنّه مزود بخاصية "handicap" لذوي القدرات الخاصة، ويكون زمن التقاطر على الطرق ثابتا وسريعا ما يقلل انتظار الركاب على المحطات.

ونقلت "بوابة الحدث" عن خبراء في خبراء في السيارات وهندسة الطرق ، قولهم إن هذه الأتوبيسات ظهرت في أواخر السبعينيات وبدأت تنتشر في العالم بشكل كبير، وتعمل بالطاقة الكهربائية وتنقل ما يزيد على 4000 راكب في الساعة".

يشار إلى وزير النقل المصري، كامل الوزير، أعلن زيادة أسعار تذاكر المترو بداية من يوم الاثنين الماضي، موضحا أن خطوط المترو لا تحقق تكاليف التشغيل.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن سعر التذكرة لتسع محطات ستكون 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، كما ترتفع سعر تذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7، أما المحطات من 16 محطة إلى 40 محطة يصل ثمنها إلى 10 جنيهات.

وذكر كامل الوزير أن تكاليف تشغيل المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم تحصيل نصف المبلغ فقط، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة تغطي تكاليف التشغيل، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، كما وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.