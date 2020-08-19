سوريا تمنح روسيا قطعة أرض ومساحة بحرية لإنشاء مركز صحي للجيش

وافقت سوريا على منح روسيا قطعة أرض ومساحة بحرية في محافظة اللاذقية، حيث ستنشئ الأخيرة عليها مركزا صحيا للجيش الروسي.

وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية: "الجمهورية العربية السورية توافق على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي".

وأشارت الوثيقة إلى أن مساحة الموقع تبلغ ثمانية هكتارات. تتحمل روسيا تكلفة بناء وتجهيز البنية التحتية.

ويشار إلى أنه تم توقيع الوثيقة في 21 يونيو/حزيران، في دمشق، و30 يوليو/ تموز في موسكو.