وهاب: واشنطن قررت فرض عقوبات على مسؤول لبناني بارز

كشف الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، أن واشنطن قررت أخيرا فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مسؤول لبناني بارز مقرب من حزب الله اللبناني.

وغرد وهاب في صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أصبح أكيدا أن واشنطن ستضع عقوبات على جبران باسيل وحتى تؤذيه سياسياً أكثر منه مالياً ستكون التهمة الفساد".

أصبح أكيداً أن واشنطن ستضع عقوبات على جبران باسيل وحتى تؤذيه سياسياً أكثر منه مالياً ستكون التهمة الفساد . هذا القرار إذا لم يشمل الخمسة ابطال الفساد منذ الطائف وبعضهم قبله سيكون قراراً تافهاً وسخيفاً ومسيساً وفاقداً للمصداقية وهو قرار سياسي بإمتياز . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 20, 2020

وأضاف وهاب، قائلا: "هذا القرار إذا لم يشمل الخمسة الأبطال في الفساد منذ الطائف وبعضهم قبله سيكون قراراً تافهاً وسخيفاً ومسيساً وفاقداً للمصداقية وهو قرار سياسي بامتياز".

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أمين شري، ورئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان النائب محمد رعد، متهمة إياهما باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح "حزب الله".

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين آخرين في "حزب الله"، وعلى أشخاص مقربين منه، إلا أنها المرة الأولى التي تمس نواب حاليين.

فيما أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني منتمين لـ"حزب الله".