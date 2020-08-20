6 إرشادات للوقاية من "كورونا" في الفنادق

وضعت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفنادق.

ففي منشور للوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، وضعت 6 إرشادات للوقاية من الفيروس الذي تحول إلى جائحة حول العالم في مارس/ آذار الماضي.

ومن بين الإرشادات التي وضعتها الوزارة أن يتم قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

وأن يتم تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منه.

وكذلك أن يتم توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة الاستقبال ومختلف الموافق في جميع الأوقات.

وكذلك من بين الإرشادات أن يتم تطهير كافة الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام.

وإنهاء إجراء تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

ومن بين الإرشادات أيضا أن يتم الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وأيضا قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق ويقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

وفي حالة اكتشاف حالة إيجابية بين النزلاء يتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك.