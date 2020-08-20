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    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

    معلقا على صفقة شراء "إف - 35"... قرقاش: لماذا تشعر إسرائيل بالقلق من الإمارات

    © AP Photo / Kamran Jebreili
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    قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة. 

    وشارك قرقاش اليوم الخميس، في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، وشدد على أن اتفاق السلام مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام مضي الولايات المتحدة في بيع المقاتلات المتطورة (مقاتلات F-35) لبلاده، بحسب موقع "إرم نيوز"، الإماراتي".

    © AP Photo / Menahem Kahana
    السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن تضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة

     

    ولفت إلى أن "الإمارات ليست الدولة العربية الوحيدة التي عقدت اتفاقا مع إسرائيل وقامت بتطبيع العلاقات".

    وأضاف قرقاش "لا أعرف لماذا تشعر إسرائيل بالقلق من أن الإمارات العربية المتحدة تريد شراء طائرة إف 35 من الولايات المتحدة، لا أعرف إلى أي مدى ينبع هذا (القلق الإسرائيلي) من السياسات الداخلية الإسرائيلية"، بحسب وكالة "قدس نت".

    وقال قرقاش: "قدمنا طلبات مشروعة منذ سنوات لحيازة المقاتلة F-35، وهذه الطلبات سبقت اتفاقنا مع إسرائيل".

    أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، أن اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يشمل السماح للأخيرة بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35، في أعقاب تقارير تفيد عكس ذلك.

    وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء: "بادئ ذي بدء، عارض رئيس الوزراء بيع طائرات F-35 والأسلحة المتطورة إلى أي دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول العربية التي تصنع السلام مع إسرائيل. رئيس الوزراء عبر عن هذا الموقف الثابت مرة تلو الأخرى أمام حكومة الولايات المتحدة وموقفه لم يتغير".

    وقال مكتب نتنياهو "في المحادثات (بشأن اتفاق التطبيع الإماراتي)، لم تغير إسرائيل مواقفها الثابتة ضد بيع أي دولة في الشرق الأوسط لأسلحة وتقنيات دفاعية يمكن أن تقلب التوازن (العسكري)".

    مقاتلات إف 35 أمريكية
    © REUTERS / Axel Schmidt
    إسرائيل تنفي اتفاقها على بيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات مقابل السلام

    وذكر المكتب أن "اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا تتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستحرص دائمًا على حماية التفوق النوعي لإسرائيل".

    ووفقا للصحيفة، تحدث نتنياهو مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في 7 يوليو/تموز وأخبره بذلك الموقف المعارض، وفي 8 يوليو، بعث نتنياهو برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر فريدمان، يخبره فيها بأن موقفه هذا لن يتغير حتى في إطار صياغة اتفاقيات السلام.

    في 3 أغسطس/آب، التقى السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر مع بومبيو وكرر تأكيد الموقف الإسرائيلي.

    وكانت إسرائيل ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تشغل هذا النوع من المقاتلات، وهي القوة الجوية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم أحدث الطائرات، إذ كان سلاح الجو الإسرائيلي أول من استخدم طائرة F-35 في ساحة قتالية في عام 2018، بعد أشهر فقط من إعلانه عن قدرته التشغيلية.

    كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت عن احتواء اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات على بند سري.

    وبحسب الصحيفة، وفق تفاصيل البند، يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة بدون طيار.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الإمارات
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