الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استهداف عدة أهداف، قال إنها تابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "ردا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف المتحدث العسكري: "تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس".

#عاجل ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية اليوم شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع #غزة حيث تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس pic.twitter.com/ygWwoNX4jE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2020

​يشار إلى أن القطاع يشهد تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.