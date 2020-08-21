وزير الداخلية الليبي يشيد بموقف الجزائر بعد إعلان وقف إطلاق النار

أشاد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، بموقف الجزائر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا.

الجزائر - سبوتنيك. وغرد باشاغا مؤكدا أن "‏الموقف الجزائري الداعم للسلام في ليبيا معتبر ومحل تقدير واعتزاز"، مضيفا "نتطلع دائما لدور جزائري فاعل للدفع بعملية السلام والوفاق في ليبيا".

وختم وزير الداخلية الليبي بالتأكيد على أن "ليبيا والجزائر شعب واحد ومصير مشترك".

الموقف الجزائري الداعم للسلام في ليبيا معتبر و محل تقدير و إعتزاز و نتطلع دائماً لدور جزائري فاعل للدفع بعملية السلام و الوفاق في ليبيا #ليبيا و الجزائر شعب واحد و مصير مشترك — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) August 21, 2020

ورحبت الجزائر اليوم في بيان لوزارة الخارجية، بإعلان الأطراف المتنازعة في ليبيا عن وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية، عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".