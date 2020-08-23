البرلمان العربي يصدر بيانا بعد إطلاق طائرة مفخخة تجاه السعودية

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات إطلاق "أنصار الله"، طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان السعودية.

وأكد السلمي، في بيان له ، أن "اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، مما يستوجب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت بشكل خطير خلال الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي تذكره بمخاطر رفع حظر السلاح المفروض على إيران"، مطالبا باتخاذ "خطوات حازمة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة".

وأعرب السلمي عن "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأعلن التحالف العربي، صباح اليوم، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في المجال الجوي اليمني بعدما أطلقتها جماعة أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014. وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.