تواصل جزائري مع العلماء الروس للوقوف على مدى فاعلية لقاح مضاد لكورونا

الجزائر- سبوتنيك. وقال مدير معهد باستور في الجزائر، فوزي درار، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، إن الوضع عموما في الجزائر سيشهد تحسنا ملحوظا، رغم تواصل تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذراً في نفس الوقت من أي تراخ قد يكلف غاليا.

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation