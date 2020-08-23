"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بقتل امرأتين باستهداف منزل في شمال غرب اليمن

القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، اليوم الأحد، إن "طيران التحالف استهدف منزلاً في منطقة العشاش بمديرية كتاف (شرقي صعدة)، أسفرت عن استشهاد امرأتين".

وأشار إلى أن "الأسرة التي تم استهدافها اليوم كانت قد تعرضت لاستهداف سابق من طيران التحالف في منطقة الفرع، واستشهد حينها 9 من أفرادها".

وبوقت سابق من اليوم، نفذ طيران التحالف غارة على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة، واستهدف بأخرى منطقة ريمة حُميد في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء وسط اليمن، في حين ألقى قنبلة عنقودية على منطقة العرج بمديرية باجل شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، حسب "المسيرة".

والجمعة الماضية أعلنت قوات الحكومة الشرعية في اليمن سيطرتها على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العميد سليمان النويهي، قوله إن "الجيش الوطني شن هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز للحوثيين في مديرية باقم شمال محافظة صعدة".

وأكد العميد النويهي "سيطرة قوات الجيش على مواقع قريبة من مثلث باقم تطل على مركز المديرية".