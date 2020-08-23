استهداف رتل عسكري لقوات التحالف الدولي خلال انسحابه من قاعدة التاجي ببغداد

استهدف رتل عسكري تابع لقوات التحالف الدولي لدى انسحابه من قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الأحد، بعبوة ناسفة، حسبما أبلغ مصدر أمني وكالة "سبوتنيك".

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن:

"العبوة كانت موضوعة في شارع قريب من القاعدة، من دون معرفة ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو بشرية حتى الآن".