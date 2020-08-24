مستشار الرئيس اللبناني يزور روسيا هذا الأسبوع

قال سفير لبنان لدى روسيا، شوقي بونصار، إنه من المتوقع أن يقوم أحد مستشاري الرئيس اللبناني بزيارة إلى روسيا هذا الأسبوع.

وقال بونصار لوكالة سبوتنيك: "من المتوقع أن يقوم أحد مستشاري الرئيس اللبناني بزيارة لروسيا قريبا جدا، خلال الأسبوع الجاري".

وفي الوقت نفسه، لم يحدد السفير ما هي اللقاءات المخطط لها لدى السياسي. وبحسبه، فإن الأجندة تشمل الأزمة السياسية في لبنان وتشكيل حكومة جديدة ، فضلاً عن مسائل تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت.

ولفت في هذا السياق إلى أنه ""تجري مناقشة الزيارات الرسمية بين روسيا ولبنان"، مشيراً أن "السيد بوغدانوف قال لي إن هذه المسائل (الخاصة بالزيارات الرسمية) قيد المناقشة".

يذكر أن السفير اللبناني لدى روسيا التقى في وقت سابق من اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، حيث ناقش معه العلاقات بين البلدين والأزمة السياسية في لبنان بعد استقالة الحكومة.