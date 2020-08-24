الجيش اليمني: مقتل 30 من الحوثيين واستعادة أسلحة في هجوم شرقي الجوف

تجددت المعارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "الجيش الوطني شن هجوماً ضد الحوثيين في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع التي خسروها في وقت سابق".

وأكدت "مقتل أكثر من 30 عنصراً من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر متنوعة".

وأشارت إلى "تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات ومعدات للحوثيين في عدّة مواقع بجبهة النضود، و4 آليات جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أخرى في جبل قناو بمديرية خب والشعف".

من جهة ثانية، قال الحوثيون، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن طيران التحالف العربي شن 11 غارة على مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن الجمعة الماضية، مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين خلال هجوم لقواته وصفه بـ"الكاسح"، في جبهات النضود والعلم شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، سيطر الجيش اليمني على مواقع استراتيجية في الجوف بينها العرق الأسود وسلسلة جبال الأقشع، وطوق مدينة الحزم، حسب القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، وذلك بعد نحو 4 أشهر من سقوط المدينة بيد الحوثيين.

وسيطرت جماعة الحوثيين، في الأول من آذار/ مارس الماضي، على مدينة الحزم بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، خلال عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني، دارت على إثرها معارك عنيفة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.