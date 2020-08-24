نجاة مخرج مصري من الموت بحادث مروع

نجا المخرج المصري رؤوف عبد السيد من موت محقق بحادث سير مروع أدى إلى إصابته بجروح بالغة منها كسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، الحادث وقع على طريق وادي النطرون، بعد اصطدام سيارته بسيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه.

وأظهرت الصور بعد الحادث تهشم سيارة المخرج بالكامل، وكذلك وهو يتلقى العلاج بعد نقله إلى المستشفى.

ورؤوف عبد السيد بدأ حياته العملية كمصور في فيلم "معالي الوزير" للمخرج سمير سيف، ثم فيلم "اسكندرية نيويورك" للمخرج يوسف شاهين، ثم "أنت عمري، ويجا، وخيانة مشروعة" للمخرج خالد يوسف، وغيرها من الأفلام، وكذلك عمل كمدير تصوير في عدد من المسلسلات، مثل: "الرحايا"، و"قصة حب"، و"الشوارع الخلفية"، و"العراف"، و"صاحب السعادة" بطولة الممثل عادل إمام.

وخاض تجربة الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ثم مسلسل "أبو البنات" ثم "طاقة نور".