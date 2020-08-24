رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

قال التلفزيون الرسمي التونسي، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي أعلن تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبحسب التلفزيون الرسمي لتونس، شكل المشيشي حكومة تكنوقراط من المستقلين بدون إشراك الأحزاب، سعيا لإبعاد الحكومة عن الصراعات السياسية والتركيز على إنعاش الاقتصاد المتعثر.

وأكد التلفزيون التونسي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تسلم، مساء الاثنين، من المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأعلن المشيشي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج عن تشكيلة حكومته الجديدة، التي قرر أن تكون حكومة كفاءات مستقلة.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، اقترح هشام المشيشي لحقيبة الدفاع، إبراهيم البرطاجي، وتوفيق شرف الدين لوزارة الداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل.

وجاء تشكل باقي الوزراء على النحو التالي:

وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عثمان الجراندي، الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، وزارة النقل معز شقشوق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال.

وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، وزير تكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل كريم، وزير الصحة، فوزي المهدي.

وزير النقل واللوجستيك معز شقوق، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال أم الزين، وزير التربية، فتحي السلاوتي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفة بن عودة، وزير الفلاحة والصيد البحري عاقصة البحري، وزير المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إيمان هويمل.

وزير الثقافة، وليد الزيدي، وزير السياحة الحبيب عمار، وزارة الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي،

وزير الصناعة والطاقة والمعاجم والانتقال الطاقي سلوى الصغير.

يتبع...