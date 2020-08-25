الملك الأردني وولي العهد يستقبلان السيسي في عمان

استقبل الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية-المصرية-العراقية.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الأردني، عبر تويتر بيانا، قال فيه: الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يستقبلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية#الأردن #مصر 🇯🇴🇪🇬 — RHC (@RHCJO) August 25, 2020

وبحسب الديوان الملكي، يعقد ملك الأردن لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، 25 أغسطس/ آب، إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية"، مضيفا أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".