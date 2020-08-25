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    الحكومة المصرية تكشف تفاصيل صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة القوى العاملة، المصرية، اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، وتستمر غدا الأربعاء، للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية.

    وتصرف المنحة الرئاسية للفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه مصري، وتصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية.

    أحد أعضاء الفريق الطبي بجانب لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه برش مطهر في محطة مترو الشهداء بالقاهرة كورونا - مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مصر تعلن آخر موعد لمنحة العمالة غير المنتظمة

    وأشار بيان للوزارة إلى أنه يجب على المستفيد التأكد من وصول رسالة نصية على هاتفه الشخصي قبل الصرف بـ24 ساعة.

    وقالت الوزارة إنه إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية بلغ ما يزيد على 800 مليون جنيه.

    وأكدت الوزارة أن المنحة (500 جنيه) موجودة في حسابات المستحقين ويمكنهم صرفها حتى بعد انتهاء استكمال الصرف، مشددة على أنه "لا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي في فرع البريد والبنك الزراعي المصري، إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المستحقين والعاملين".

    وبحسب موقع "مصراوي" قسمت الحكومة، الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة.

    وأكدت الوزارة في بيانها أنه بعد صرف هذه الدفعة تكون الدولة "أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على 3 دفعات، بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه".

    وأشارت الوزارة إلى أن "صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر, القوى العاملة, وزارة القوى العاملة
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