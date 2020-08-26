بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة إلى البحرين تناولت الاستقرار الإقليمي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد زيارة إلى البحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.

وقال بومبيو، من البحرين، مساء أمس الثلاثاء، إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/آب.

وغرد بومبيو عبر حسابه على "تويتر" بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة يقول: "ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة".

Honored to meet with His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain. I thanked him for our continued friendship and strategic partnership. We remain committed to building peace and security to advance greater unity among Gulf countries, and counter the threat from Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب "رويترز": إنهما "تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات. وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحا محتملا لاتخاذ الخطوة".

وذكر بومبيو أنه التقى أيضا بملك البحرين.