الكرملين: بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي يبحثان الأزمة الليبية وسبل مكافحة كورونا هاتفيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأزمة في ليبيا وأعلنا الحاجة إلى استئناف مبكر للحوار بين الليبيين ، واتفقا على تكثيف التعاون في مكافحة (كوفيد -19)، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال بيان الكرملين: "فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، لوحظ أنه ليس لها حل عسكري ويجب حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، ووردت الحاجة لاستئناف مبكر للحوار بين الليبيين".

وأضاف البيان: "عند مناقشة قضايا الساعة في العلاقات الروسية الإيطالية، تم الاتفاق بشكل خاص على تكثيف التعاون في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك العمل على تطوير اللقاحات للوقاية من هذا المرض".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي رفض قبول الاتهامات المتسرعة والتي لا أساس لها فيما يتعلق بإدخال المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى المستشفى".

قال بوتين: "الاتهامات المتسرعة لا أساس لها في هذا الصدد والأفضل إجراء تحقيق شامل وموضوعي في جميع ملابسات الحادث".

وبالحديث عن بيلاروسيا أوضح الرئيس بوتين بحيب البيان أن "أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا تأتي بنتائج عكسية".

يتبع..