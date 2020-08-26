شاهد رد فعل سلطان عمان أثناء حلف نجله اليمين أمامه

لاقى مقطع فيديو تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله لحظة قيام ذي يزن، نجل السلطان العماني هيثم بن طارق، بأداء اليمين أمام والده كوزير للشباب.

وابتسم السلطان الوالد مبتهجا ومفتخرا بولده.

وتفاعل العديد من النشطاء العمانيين مع ابتسامة السلطان العفوية أثناء حلف نجله اليمين أمامه، متمنين "دوام الخير والعافية لخدمة ورفعة الوطن".

وأدى عدد من الوزراء والمسؤولين في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، قسم اليمين أمام السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد.