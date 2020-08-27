الصحة المصرية تحذر: لا داعي لهذا الفعل بعد صلاة الجمعة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن المواطن المصري أثبت في وقت من الأوقات أنه أكثر انضباطًا من المواطنين في دول أوروبية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن السيطرة على أي وباء لن تتم إلا بتضافر جهود الدولة مع الوعي المجتمعي، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأكد أن وضع فيروس كورونا في مصر ليس سيئا، ولم تدخل الموجة الثانية لفيروس كورونا بالرغم من الارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات.

وأضاف أن "الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، وعليهم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وحتى لا نرجع إلى إجراءات الغلق على غرار ما تم في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا يجب الالتزام بالتدابير، ونستطيع تسجيل المئتي حالة كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالأمس في أسبوع إذا التزمنا".

وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك حالتين للوصول إلى "زيرو إصابات"، الأولى هي الوعي المجتمعي بنسبة 100%، أو التوصل إلى لقاح فعال إذ سيحصن المجتمع، لكن ستظهر حالات ذات أعراض خفيفة لا تسبب العدوى للآخرين، ناصحًا المواطنين بأنه لا داعي للصلاة في المساجد تزامنا مع عودة صلاة الجمعة غدا، وإلا فإن على المواطنين الالتزام بآداب المسجد والتوضؤ في منازلهم واصطحاب المصليات والكمامات والكحول والحفاظ على المسافات بين المصلين ولا داعي للسلام بينهم.