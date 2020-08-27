وزير الطاقة والمياه اللبناني: بإمكان الشركات الروسية المساهمة في قطاع الكهرباء

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، ريمون غجر، أن بلاده غير ملزمة بالعمل مع شركة معينة في قطاع الكهرباء، ويمكن لشركات روسية أن تساهم به.

بيروت - سبوتنيك. وقال غجر، في حديث لوكالة "سبوتنيك":

"نحن يهمنا أن يكون هناك تحفيز لكل الشركات، يعني لبنان غير ملزم بشركة معينة، اليوم في قطاع الكهرباء بالذات نحن بحاجة إلى معامل، يعني نحن بحاجة إلى أطراف لديها التكنولوجيا، يمكن أن تكون التكنولوجيا هي معامل حرارية أو معامل مائية او معامل شمسية".

وأوضح أنه "بكهرباء لبنان مركز التحكم تحطم كليا، يعني نحن نعمل اليوم من دون مركز تحكم، لأنه مع الأسف كان موجودا في مبنى كهرباء لبنان، لذلك نتطلع الآن إلى إمكانية للحصول على شيء سريع، والشركات في العالم التي تصنع مراكز تحكم هي شركات دفاع".

وأضاف الوزير اللبناني ردا على سؤال فيما إذا كانت شركات روسية تستطيع المساعدة في إعادة تشغيل مركز التحكم، وقال: "أعتقد ذلك، اليوم عندما يكون هناك منافسة روسية صينية فرنسية أميركية إيطالية، يعني لبنان ليس ملتزما بشركة، التكنولوجيا هي التي تتكلم، إذا الشركات الروسية لديها بعد الدفاع، أعتقد أن لديهم أيضا البعد الإلكتروني للأشياء السلمية".