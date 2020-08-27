السعودية... الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بشأن العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا.

أمر الملك سلمان بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض "ساند"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ومن المقرر أن يتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن معدلات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%، فيما صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا من فيروس كورونا.

وأكدت الصحة السعودية أن "الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها".

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريح سابق "أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي".