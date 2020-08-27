قتيلان وجرحى باشتباكات في لبنان والجيش يتدخل

شهدت منطقة خلدة اللبنانية اشتباكات سقط خلالها قتيلان وعدد من الجرحى بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، فيما تمكن الجيش اللبناني من تطويق الإشكال وتوقيف عدد من الأشخاص.

ونقلت الوكالة عن قيادة الجيش اللبناني تأكيدا في تغريدة أنه جرى:

" ‏تطويق الإشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة، وقد تم توقيف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم".

وأكدت الوكالة سقوط قتيلين نتيجة الاشتباك الذي حصل في منطقة خلدة هما "ح.م.غصن" من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، و "م.هدوم" من الجنسية السورية، وجرح ثلاثة آخرون.

ولا تزال وحدات الجيش، التي استقدمت إلى المنطقة، تعمل على تطويق وحصر الأشكال منعا لتفلت الوضع.