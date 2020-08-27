سفير إثيوبيا في القاهرة يوجه رسالة للشعب المصري بعد اعتماد أوراقه

أعلنت سفارة إثيوبيا بالقاهرة، تقديم السفير ماركوس تيكلي ريكى، صورة من أوراق اعتماده إلى السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس، ليبدأ مهام عمله رسميا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، ذكرت السفارة - فى بيان لها اليوم- أن السفير ماركوس نقل أثناء اللقاء "رسالة تحية وتقدير للشعب المصرى الشقيق، معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصرى الشقيق، دوام الاستقرار والازدهار".

وقال السفير ماركوس إن "مهام عمله فى مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال التعاون فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات بين البلدين".

وأكد السفير الإثيوبي أن المحادثات التى تجرى بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة فى "حالة جيدة".

وكان ماركوس عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا فى اليابان، وبعد عودته من طوكيو، وشغل منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

كما عمل كمدير لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذ مساعد للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، وممثلًا لبلده فى ليبيا مقيما فى القاهرة.