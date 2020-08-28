مصر... اعتقال القيادي الإخواني محمود عزت المطلوب في عدة قضايا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، أن قواتها الأمنية تمكنت من القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، مختبئا في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس.

وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام مصرية، إنه "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".

القبض على الإرهابى الإخوانى #محمود_عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوانhttps://t.co/g9l26N2Nlm — اليوم السابع (@youm7) August 28, 2020

​وأضاف البيان أنه "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".

وتابع "يعد القيادي الإرهابي المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين".