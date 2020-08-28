قوات التحالف: اعتراض طائرة مفخخة كانت في اتجاهها إلى السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار كانت متجهة نحو المملكة العربية السعودية.

#عاجل_السعودية | #قيادة_القوات_المشتركة_للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة. pic.twitter.com/Lrt9isjfkF — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 28, 2020

وتعتبر هذه الطائرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل التحالف في نفس اليوم، حيث أعلنت وكالة "واس"، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار"مفخخة" باتجاه المملكة.https://t.co/CAR7uemhEn#واس_عام pic.twitter.com/qLbzblEokM — واس العام (@SPAregions) August 28, 2020

​ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".