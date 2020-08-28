قوات التحالف: اعتراض طائرة مفخخة كانت في اتجاهها إلى السعودية

#عاجل_السعودية | #قيادة_القوات_المشتركة_للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة. pic.twitter.com/Lrt9isjfkF— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 28, 2020
وتعتبر هذه الطائرة المفخخة الثانية التي تم اعتراضها وتدميرها من قبل التحالف في نفس اليوم، حيث أعلنت وكالة "واس"، في وقت سابق، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المملكة.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 28, 2020
قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار"مفخخة" باتجاه المملكة.https://t.co/CAR7uemhEn#واس_عام pic.twitter.com/qLbzblEokM
ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي القول إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)